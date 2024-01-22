Отдел информации 01:38

В Москве в результате конфликта с малолетними азербайджанцами 37-летний иранец получил удары ножом и оказался в реанимации.

По данным Shot, инцидент произошел в Южном Бутово. Два брата-пятиклассника возвращались вечером домой и встретили своего соседа - мужчину из Ирана. На видео видно, как в лифте дети и взрослый сосед о чем-то разговаривают, а затем иранец толкает одного из подростков. Дети вышли на своем этаже и позвали на помощь своего старшего брата.

Завязалась драка, во время которой один из младших воткнул нож в ягодицу, бедро и бок иранца. Потерпевшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.