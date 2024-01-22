В Москве 10-летний азербайджанец ударил ножом 37-летнего иранца ФОТО
В Москве в результате конфликта с малолетними азербайджанцами 37-летний иранец получил удары ножом и оказался в реанимации.
По данным Shot, инцидент произошел в Южном Бутово. Два брата-пятиклассника возвращались вечером домой и встретили своего соседа - мужчину из Ирана. На видео видно, как в лифте дети и взрослый сосед о чем-то разговаривают, а затем иранец толкает одного из подростков.
Дети вышли на своем этаже и позвали на помощь своего старшего брата.
Завязалась драка, во время которой один из младших воткнул нож в ягодицу, бедро и бок иранца. Потерпевшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.
«Незамедлительно прибывшими на место полицейскими предварительно установлено, что в лифте дома между двумя несовершеннолетними (2012 и 2013 г.р.) и 37-летним мужчиной произошел конфликт, - сообщили в пресс-службе МВД по Москве. - В результате чего из квартиры, где проживали мальчики, вышел их родственник, который также вступил в конфликт с мужчиной. В ходе инцидента один из несовершеннолетних нанес мужчине удар ножом».
Во время опроса братья заявили, что сосед якобы первый достал нож и стал бросаться с ним на старшего брата. В ситуации разбирается полиция. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Незаконное проникновение в жилище с применением насилия». По первой статье виновнику грозит до 12 лет лишения свободы, а по второй - до 2 лет тюрьмы. Однако так как дети несовершеннолетние, уголовная ответственность им не грозит.