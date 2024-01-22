Напомним, ряд крупных международных грузовых и судоходных компаний были вынуждены отказаться от привычного маршрута из-за нападений хуситов на торговые суда, проходящие через Красное море.

Нападения хуситов на международные торговые суда, следующие транзитом через Красное море, могут увеличить число железнодорожных контейнерных перевозок по Срединному коридору через Азербайджан.

В качестве альтернативного варианта они вынуждены перевозить грузы по более дальнему морскому пути через мыс Доброй Надежды на юге Африки, что вызывает дополнительный рост цен и более длительные сроки доставки грузов.

Риски, связанные с торговым маршрутом через Красное море, не уменьшились даже после того, как соединения США и Великобритания нанесли по Йемену серию авиаударов.

В связи со сложившейся ситуацией в Красном море, возникли проблемы и с доставкой нефти танкерами на рынки Африки и Европы. Из-за задержки поставок на европейские рынки ливийской и нигерийской нефти, близкой по качеству азербайджанским сортам, у нефтеперерабатывающих заводов увеличился спрос на сорт Azeri Light. Что, в свою очередь, увеличило разницу в цене между Azeri Light и Brent до 6 долларов за баррель.

Железнодорожный маршрут через Срединный коридор позволяет изменить цепочку поставок, связанную с ситуацией в Красном море, и напоминает, что за последние два года объемы контейнерных грузоперевозок по данному коридору увеличились.

Hellenic Shipping News, в частности, пишет, что за последние 12 месяцев по маршруту было перевезено всех 1,8 процента товаров, экспортированных из стран Азии в Европу. Тем не менее, эта цифра намного ниже, чем была в 2022 году, когда Россия вторглась в Украину, поскольку тогда из-за санкций против Москвы грузопоток по Срединному коридору резко возрос.