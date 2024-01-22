Россия недовольна действиями Израиля

Россия выступает против ударов Израиля по территории Сирии, так как это может вовлечь арабскую страну в войну на Ближнем Востоке. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

«Мы знаем, что количество авиаударов, которые наносит Израиль, как он говорит, по объектам проиранских формирований на территории Сирии, усилилось. Мы категорически не приемлем такой вариант решения вопроса, потому что он ведет только к эскалации насилия. Мы не хотим, чтобы Сирия была втянута в региональный конфликт, сделаем все, чтобы это предотвратить», - сказал спецпредставитель Путина.

Телеканал Al Hadath ранее сообщал, что в прошлую субботу в результате воздушной атаки Израиля на Дамаск был убит генерал Юсеф Омид Заде, командир разведывательной службы сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Вместе с ним погибли еще несколько иранских офицеров и сирийских военных. В КСИР подтвердили гибель своих четырех военных советников в результате израильского удара. Впоследствии стало известно о гибели еще одного представителя КСИР.