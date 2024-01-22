Германия впервые поставит Украине военные вертолеты

Германия поставит Украине шесть многоцелевых вертолетов Sea King, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус на онлайн-встрече контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн». Его слова опубликованы на странице ведомства в соцсети X.

«Sea King — это надежный и мощный вертолет, который поможет украинцам во многих сферах: от ведения разведки над Черным морем до транспортировки военных. Это первая поставка из Германии подобного рода», — сказал министр, не уточнив при этом дату поставки вертолетов.

Министр также указал на необходимость обеспечения Киева системами противовоздушной обороны в целях защиты населения.

18-я встреча контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» состоялась онлайн 23 января. По ее итогам спикер украинского Минобороны Илларион Павлюк сообщил, что в 2024 году Киев получит оружие, которое не поставлялось ранее.

Германия — второй после США поставщик военной помощи для Украины. В 2024 году она выделит на поставки Киеву более €7 млрд. Изначально Берлин планировал выделить €4 млрд, однако объем средств удвоили по просьбе Писториуса. Из-за этого решения военные расходы Германии вырастут до 2,1% ВВП. В рамках предыдущих пакетов помощи Берлин передал Киеву 30 танков Leopard 1, 18 танков Leopard 2 A6, 90 бронетранспортеров Marder, две установки ЗРК Patriot, 500 зенитных ракет Stinger и примерно 45 тыс. артиллерийских боеприпасов 155 мм.