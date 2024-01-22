В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Физули.

24 января очередная группа возвращающихся граждан была отправлена в город Физули из Гарадагского района Баку. На этом этапе в Физули возвращаются еще 30 семей – 125 человек.

К настоящему времени в Физули обеспечено постоянное проживание 470 семей, или 1750 человек.