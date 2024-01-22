Хуситы под американским ударом

В ночь на 24 января примерно в 2:30 по местному времени (3:30 по бакинскому времени) американские военные нанесли новые удары по позициям хуситов в Йемене, уничтожив две противокорабельные ракеты, нацеленные в южную часть Красного моря и готовые к запуску, сообщает Центральное командование США в X.

«Силы США идентифицировали ракеты в районах Йемена, контролируемых хуситами, и определили, что они представляют собой непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе», — говорится в публикации.

В сообщении отмечается, что военные США уничтожили эти ракеты «в целях самообороны», эти действия «защитят свободу судоходства и сделают международные воды более безопасными для американских военных кораблей и торговых судов».