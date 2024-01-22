Захарова удивлена Швейцарией

Россия с удивлением восприняла комментарии МИД Швейцарии после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях открытых дебатов Совета Безопасности ООН о поиске путей переговорного процесса по Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что российская сторона констатировала отход Берна от позиции нейтралитета, который предполагает невовлеченность в конфликты. "Мы видим, как Швейцария утратила свою равноудаленность от позиций сторон, причем утратила, на мой взгляд, себе же во вред, потому что эта репутация не восстанавливается быстро. Она не восстанавливается путем каких-то манипуляций в информационной, политической сфере, даже дипломатической.

Все разговоры о неких мирных инициативах — это из разряда политических манипуляций", — резюмировала Захарова.