МВД обратилось к водителям

Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к водителям в связи с неблагоприятными погодными условиями.

В пресс-службе МВД заявили, что из-за наблюдаемых на территории Азербайджана погодных условий сотрудники министерства перешли на усиленный режим работы.

«Просим водителей выбирать скоростной режим в зависимости от дорожных и погодных условий, не осуществлять без необходимости обгоны, избегать резких маневров и резкого торможения. Неопытным водителям не рекомендуется ездить в гололед», - говорится в сообщении МВД.