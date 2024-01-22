МИД Украины об атаках на Москву

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба все еще надеется на то, что Украине удастся убедить немецкое правительство в необходимости поставки дальнобойных ракет Taurus. Об этом украинский министр заявил в интервью Bild.

По его словам, переговоры с немецким правительством продолжаются.

В то же время Кулеба повторил, что Украина не будет использовать эти дальнобойные ракеты для атак на российскую территорию.

"Нам не нужны Taurus для атаки на Москву. Нам не нужны ракеты большой дальности, которые предоставили западные партнеры, чтобы атаковать Москву или любую другую часть территории России. Нам нужны Taurus, чтобы уничтожить российскую военную инфраструктуру за линией фронта на территории Украины", – подчеркнул глава украинского МИД.