Станьте членом семьи Baku Steel Company
Вниманию соискателей, проживающих в Баку, Сумгаите, Хырдалане и прилегающих районах!
ЗАО Baku Steel Company (BSC) приглашает соискателей, проживающих в Баку, Сумгаите и Хырдалане, а также в прилегающих районах, подать заявки на следующие вакансии.
25-26-27 января 2024 года с 10:00 до 16:00 в административном здании компании, расположенном по адресу: Баку, ул. Мир Джалала, 15 (Дарнагюль), будут проведены «Дни карьеры».
Вакансии
|
Газорезчик
Сортировщик металла
Рабочий
Термист
Прокатчик
Слесарь-ремонтник
Слесарь
Слесарь-гидравлик
Фрезеровщик
Токарь
|
Оператор экскаватора
Машинист мостового крана
Водитель грузовика (TIR)
Помощник машиниста тепловоза
Контролер по HSE (Сумгаит)
Инструктор по HSE
Врач
Медсестра
Спец. по экспортным продажам
Специалист (общий отдел)