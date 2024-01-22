Станьте членом семьи Baku Steel Company

Вниманию соискателей, проживающих в Баку, Сумгаите, Хырдалане и прилегающих районах!

ЗАО Baku Steel Company (BSC) приглашает соискателей, проживающих в Баку, Сумгаите и Хырдалане, а также в прилегающих районах, подать заявки на следующие вакансии.

25-26-27 января 2024 года с 10:00 до 16:00 в административном здании компании, расположенном по адресу: Баку, ул. Мир Джалала, 15 (Дарнагюль), будут проведены «Дни карьеры».