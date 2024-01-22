Товарищ Ким запускает крылатые ракеты

Северная Корея произвела запуск нескольких крылатых ракет, в качестве направления было выбрано Желтое море. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

Согласно его данным, пуск был произведен около 07:00 по местному времени, подробности не приводятся.

Южнокорейские военные отметили, что усилили мониторинг, «тесно координируют свои действия с Соединенными Штатами», наблюдая за действиями КНДР, передает Yonhap.

Ранее о запуске нескольких крылатых ракет со стороны КНДР сообщило Reuters со ссылкой на южнокорейских военных.