Россия «испытает» ядерное оружие

В России создали новый «имитатор наземного ядерного взрыва». Его планируют использовать для военных учений, сообщает «Настоящее время».

Новый имитатор наземного ядерного взрыва запатентовали в российской военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева. По данным издания, его использование «позволит повысить качество подготовки подразделений Сухопутных войск к боевым действиям в условиях применения ядерного оружия».

«Цель полезной модели заключается в обеспечении визуальной имитации визуальных признаков – ударный эффект, световая вспышка и грибовидное пылевое облако наземного ядерного взрыва», – говорится в описании к патенту.

Разработчики утверждают, что это устройство будет применяться на учениях и практических занятиях военных. Ранее для этих целей применялся имитатор ядерного взрыва ИУ-59, однако сейчас он «морально устарел, не производится предприятиями промышленности, а имеющиеся на складах воинских частей образцы выработали свой технический ресурс».