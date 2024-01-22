Беспилотники атаковали российский город

Ранее о сбитых беспилотниках сообщал в Telegram губернатор Орловской области Андрей Клычков. Ссылаясь на предварительную информацию мэра Орла Юрия Парахина, он добавил, что пострадавших нет.

Губернатор отметил, что к Железнодорожному и Северному районам стянуты оперативные службы для обеспечения безопасности жителей и проведения правоохранительными органами необходимых мероприятий.

Спустя некоторое время мэр города сообщил, что несколько домов в Северном и Железнодорожном районах Орла получили повреждения в результате атаки беспилотников: «Сегодня утром в небе над Орлом обезврежены БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы регионального и городского силовых блоков. Предварительный ущерб - выбитые стекла в нескольких многоэтажках в Северном и Железнодорожном районах. Полный объем повреждений выясняется».

По словам главы города, в администрации организована комиссия по ЧС. «Вместе с управляющими компаниями и территориальными управлениями она займется восстановлением повреждений МКД. Жильцам при необходимости предложено разместиться в ПВР. С ними в постоянном контакте», - добавил Парахин.