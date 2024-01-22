В Международном аэропорту Гейдар Алиев прошла экскурсия для учащихся Школы ADA, которые принимают участие в проекте The Airport Design Challenge, организованном Федеральным управлением гражданской авиации США. Школьникам предоставилась возможность погрузиться в мир авиации и ознакомиться с работой одного из крупнейших аэропортов региона.

Во время экскурсии участники посетили различные ключевые объекты и службы, включая Управление воздушным движением «Азераэронавигация» ЗАО AZAL, пассажирский и грузовой терминалы, аэродромную и противопожарную службы аэропорта, Управление горюче-смазочных материалов «АзалОйл, а также ангар технического обслуживания. Это позволило им получить уникальное представление о разнообразии процессов, обеспечивающих безопасную и эффективную работу аэропорта.