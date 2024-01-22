В Армении усиливается давление на журналистов

В Армении за последние пять лет наблюдается резкое снижение уровня свободы слова, пишет армянское издание "Жоховурд".

Газета отмечает, что давление на журналистов настолько сильное, что некоторые средства массовой информации, информационные агентства и сами журналисты вынуждены обращаться за помощью к судебной системе или журналистским организациям.

По данным издания, только в 2023 году в отношении журналистов в Армении возбуждено 36 судебных дел.

Количество дел, касающихся оскорбления и клеветы, выросло почти в три раза по сравнению с предыдущими аналогичными исследованиями Комитета по защите свободы слова в 2013 и 2014 годах.