Глава МИД Молдовы уходит в отставку

Вице-премьер-министр, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николай Попеску заявил о том, что подает в отставку.

"Сообщаю, что ухожу в отставку с поста вице-премьера и министра иностранных дел после того, как с успехом выполнил цели в области внешней политики, поставленные президентом страны Майей Санду, и на этом этапе нуждаюсь в паузе ", - сказал Попеску на пресс-конференции.

По его словам, после ухода с должности он "продолжит оказывать поддержку правительству и его команде в процессе европейской интеграции".