Словесная дуэль России с Израилем

Согласно информации, в ответ на российское требование Эрдан раскритиковал Лаврова за то, что Россия сотрудничает с Ираном.

Накануне в ходе дебатов в Совете Безопасности ООН посол Израиля в ООН Гилад Эрдан выступил с резкой критикой России. Как сообщают израильские «Детали», это стало ответом на обвинения со стороны министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который потребовал от Израиля «прекратить политические убийства».

«Мы живем в перевернутом мире, — заявил израильский постпред. — 18 лет назад Израиль покинул сектор Газа, чтобы укрепить взаимное доверие с палестинцами и обеспечить светлое будущее для обеих стран. Вместо этого палестинцы выбрали ХАМАС, который поддерживает Иран. А Иран поддерживает Россия. Под носом ООН ХАМАС превратил сектор Газа в военную машину и не скрывает стремления уничтожить Израиль. В октябре его намерения стали реальностью».

«Иранский терроризм распространится повсюду, а Россия сотрудничает с Ираном. Если Совет Безопасности продолжит фокусироваться на помощи сектору Газа, но проигнорирует иранскую угрозу, общее будущее для всех нас будет очень мрачным», - считает постпред Израиля.

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров упрекнул «некоторые делегации» Совета Безопасности ООН в предъявлении обвинений РФ за военные действия в Украине. «Сегодня некоторые делегации сочли возможным заученно скороговоркой повторить обвинения России в связи со специальной военной операцией против нацистского режима в Киеве. Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит», — заявил Лавров, которого цитирует «Коммерсант».