Гусейнов пришел в полицию и рассказал, что убил человека

24 января около 10:30 в полицию поступила информация о том, что на одной из улиц в Низаминском районе Баку обнаружили тело гражданина Нурлана Мамедова (1991 г.р.).

Как сообщили в пресс-службе МВД, подозреваемый в совершении преступления Ахмед Гусейнов (1985 г.р.) явился в полицию с повинной.

По предварительной версии, инцидент произошел на почве личных отношений. Ведется расследование.