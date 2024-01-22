Секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиан обсудили разработку нового всеобъемлющего двустороннего договора Москвы и Тегерана. Об этом сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.

"Затронута разработка нового двустороннего всеобъемлющего долгосрочного договора. Подчеркнуто, что заключение этого основополагающего документа придаст мощный импульс дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах", - сообщили в пресс-службе аппарата СБ России по итогам встречи Патрушева и Ахмадиана в Москве.

Также в ходе переговоров Патрушев и Али Ахмадиан обсудили широкий круг вопросов в области безопасности. Сделан акцент на взаимодействии советов безопасности, правоохранительных органов, спецслужб. Отельное внимание было уделено и борьбе с терроризмом, а также вопросам информационной безопасности и обеспечению экономической безопасности в условиях санкционного давления стран Запада.

Помимо этого, Патрушев и Али Ахмадиан рассмотрели глобальные и региональные тенденции, а также предстоящие в этом году контакты по линии советов безопасности. "Согласован график деятельности рабочих групп совбезов двух стран по вопросам, представляющим взаимный интерес", - добавили в Совбезе.