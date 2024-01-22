Китайцы заинтересовались Нахчываном и Восточным Зангезуром

Крупная китайская компания Energy China, работающая в сфере зеленой энергии, может инвестировать в сферу возобновляемых источников энергии в Нахчыванской Автономной Республике и Восточном Зангезуре, сообщили в Ассоциации франчайзинга Азербайджана.

Согласно информации, турецкие компании Ihlas Holding, Özgün Construction и Suish Proje также заинтересованы в таких областях, как инвестиционные возможности, потенциал зеленой энергии, строительные проекты, горнодобывающая промышленность и строительство новых производственных мощностей в Азербайджане.

Отмечено, что в связи с этим 25-29 января при организационной поддержке Ассоциации будет организован визит в Нахчыванскую Автономную Республику и Восточно-Зангезурский экономический район с участием иностранных и отечественных производителей и инвесторов.