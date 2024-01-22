15:15

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что все находившиеся на борту погибли «Сейчас место крушения оцеплено. Все оперативные службы находятся на месте, проводятся следственные мероприятия. К месту направляется комиссия для установления причин катастрофы», — написал Гладков в телеграме. Губернатор не уточнил, сколько человек было на борту и кем они были. Информированный источник «Интерфакс-Украина», близкий к Минобороны Украины, заявил, что российский Ил-76 «был сбит на взлете». Других подробностей, включая вероятное присутствие на борту украинских военнопленных, собеседник журналистов не привел.

* * * 14:36 Обломки упавшего Ил-76 разбросало на пять километров в районе падения. Часть упала на участки местных жителей, пишет Baza. В ближайших к месту падения домах выбиты окна, несколько жителей сообщили, что у них во дворах лежат куски металла. Между тем в Минобороны Украины отказались предметно комментировать инцидент. Как пишет «Суспильне», в ведомстве сообщили, что пока не могут подтвердить, причастны ли ВСУ к крушению, отметив, что «еще выясняют информацию». «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник, близкий к Минобороны Украины, заявил, что самолет был сбит на взлете. Других подробностей, в том числе о возможном присутствии на борту украинских пленных, собеседник издания не привел.

* * * 14:07 Депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что следом за упавшим самолетом летел еще один Ил-76 с 80 пленными на борту. Его развернули, сообщает телеграм-канал депутата Евгения Попова. Картаполов в Думе заявил, что первый Ил-76 был сбит тремя ракетами из ЗРК Patriot или Iris-T, пишет Попов. Телеграм-канал Shot отметил, что ЗРК Patriot могут сбивать цели на расстоянии до ста километров. От места крушения самолета до границы Украины менее 50 километров. «Огонь мог вестись из Волчанского района Харьковской области», — предполагает канал. Причины произошедшего пока неясны. В Минобороны России лишь заявили, что к месту падения вылетела комиссия Воздушно-космических сил «для установления причин катастрофы».

* * * В Белгородской области около 11:00 по местному времени разбился военно-транспортный самолет Ил-76, заявило российское Минобороны. На борту упавшего Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих, утверждает военное ведомство России. Есть ли выжившие в результате авиакатастрофы, не уточняется. Украинские СМИ при этом утверждают, ссылаясь на источник в ВСУ, что «это их работа». По версии источника, упавший Ил-76 перевозил не пленных, а ракеты для ЗРК С-300. Кремль отказался комментировать сообщение Минобороны РФ. «Это достаточно новая, свежая информация. Сейчас будем с ней разбираться», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Белгородский губернатор, не сообщая о крушении военного самолета, ранее написал в телеграм-канале: «Происшествие в Корочанском районе. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже».

* * * 13:30 Минобороны России подтвердило крушение Ил-76 в Белгородской области. На борту упавшего Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена, 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих, сообщило Минобороны РФ.

* * * 13:15 На борту разбившегося в Белгородской области Ил-76 могли находиться, по предварительным данным, 63 человека, пишет телеграм-канал «112». По данным источника канала, они погибли. Официального подтверждения этой информации нет.