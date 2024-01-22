Как африканка очутилась в бакинском приюте

Жительница Африки, приехавшая в Баку работать, осталась без средств к существованию и была помещена в приют Общественного объединения Təmiz Dünya. Об этом сообщает Facebook-страница Təmiz Dünya.

Как сообщается, африканку в Баку пригласил гражданин Азербайджана поработать няней, но по приезде от ее услуг отказались.

«В настоящее время женщина находится в нашем приюте, мы пытаемся сделать все возможное, чтобы помочь ей в сложившейся ситуации», - отмечается в публикации.