Вице-премьер Оверчук в центре DOST фото
Заместитель председателя правительства Российской Федерации, сопредседатель межправительственной комиссии Алексей Оверчук в рамках визита в Азербайджан посетил в Баку Центр DOST №2.
Как сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения, вице-премьера России проинформировали о деятельности Агентства и центров, созданных указом президента Ильхама Алиева от 9 августа 2018 года.
Было отмечено, что концепция DOST является важным нововведением в социальной сфере Азербайджана, центры DOST посредством современных, гибких, прозрачных механизмов предоставляют гражданам 159 государственных социальных услуг из «единого окна». За прошедший период услугами DOST воспользовались до 2 миллионов граждан Азербайджана.
Было подчеркнуто, что деятельность Агентства DOST высоко оценивается на международной арене, удостоена ряда наград, в настоящее время ряд стран заинтересован в применении концепции DOST.
Алексей Оверчук, ознакомившись с услугами, оказываемыми населению в центрах DOST, поделился своими впечатлениями.
Вице-премьера РФ также проинформировали об успехах, достигнутых в последние годы в области электронизации государственных социальных услуг в Азербайджане, о цифровых социальных проектах, включенных международными структурами в число передовых практик.