Как сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения, вице-премьера России проинформировали о деятельности Агентства и центров, созданных указом президента Ильхама Алиева от 9 августа 2018 года.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации, сопредседатель межправительственной комиссии Алексей Оверчук в рамках визита в Азербайджан посетил в Баку Центр DOST №2.

Было отмечено, что концепция DOST является важным нововведением в социальной сфере Азербайджана, центры DOST посредством современных, гибких, прозрачных механизмов предоставляют гражданам 159 государственных социальных услуг из «единого окна». За прошедший период услугами DOST воспользовались до 2 миллионов граждан Азербайджана.

Было подчеркнуто, что деятельность Агентства DOST высоко оценивается на международной арене, удостоена ряда наград, в настоящее время ряд стран заинтересован в применении концепции DOST.