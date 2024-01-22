Хуситы не пустили в Йемен самолет ООН

Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" не позволили самолету ООН приземлиться в аэропорту провинции Мариб на востоке Йемена. С таким утверждением выступил телеканал Sky News Arabia.

По сведениям его источников, это уже второй случай, когда хуситы не дали самолету всемирной организации разрешение на посадку в провинции Мариб, часть которой контролируется мятежниками. С чем связано такое решение, канал не уточнил.

23 января ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил, что хуситы дали сотрудникам ООН из числа граждан США и подданных Великобритании месяц, чтобы покинуть районы Йемена, находящиеся под контролем "Ансар Аллах".