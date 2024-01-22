Кулеба: КНДР эффективнее украинских союзников

Россия превосходит Украину по поставкам артиллерийских снарядов, одна из причин – помощь из Северной Кореи. КНДР является более эффективным партнером для России, чем украинские союзники, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Bild.

"Это смешно. И это должно измениться. И хотя мы ценим все, что получаем, масштабы войны требуют большего", – сказал Кулеба.

Глава украинского МИД отметил, что западным партнерам стоит прекратить обвинять друг друга в том, что они недостаточно быстро наращивают оборонное производство.

"Когда дело доходит до принятия конкретных решений, мы видим, как наши партнеры порой тонут в бесконечных дискуссиях. Но нет времени тонуть, надо плыть", – добавил он.