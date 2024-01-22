Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 14:44

Вскоре после того как Дональд Трамп объявил о своей победе на первых праймериз, что прошли вчера в штате Нью-Гемпшир, его единственный оставшийся противник Никки Хейли встретилась в местном отеле с крайне разочарованными своими сторонниками. Она, что называется, держала лицо. Трамп, как предсказывали многие, в том числе haqqin.az, победил в Нью-Гемпшире, но не нокаутом, как до этого в Аойве. Он получил (данные на сей момент после подсчета 92 процентов голосов) 54,8 процента, а Хейли – 43,2 процента. И, конечно, от нее ожидали, что она продолжит борьбу. Не могла же харизматичная Никки поднять лапки и отказаться от борьбы в Южной Каролине, где дважды избиралась губернатором до того, как стать представителем США в ООН?

Однако абсолютно все телеканалы и печатные издания Америки придерживаются иного мнения: кастинг республиканского кандидата на президентских выборах закончен. Трамп вышел победителем, праймериз оказались беспрецедентно короткими, и голосование ни в Южной Каролине, которое состоится 24 февраля, ни так называемый супервторник 5 марта, когда будут участвовать сразу 15 штатов, уже не смогут изменить результаты. Вся надежда Хейли была именно на Нью-Гемпшир с большим числом независимых избирателей. Да, там 65 процентов поддержали ее, но 74 процента республиканцев отдали голоса Трампу. А в других штатах в основном будут голосовать только зарегистрированные члены Республиканской партии, и по мере продвижения на юг позиции консерваторов и сторонников Трампа будут лишь усиливаться. Так что теперь американцам предстоит созерцать длинную, утомительную и скучную подготовку противоборствующих сторон к матчу-реваншу в ноябре между двумя непопулярными cтарцами — Байденом и Трампом. Большинство граждан страны не хотели бы видеть такие выборы. Но кто же виноват, как не они?

Представляется верхом идиотизма, что вместо того чтобы осуждать программы кандидатов, избиратели по-прежнему дискутируют о том, украл ли Байден предыдущие выборы в 2020 году или нет. Половина жителей Нью-Гемпшира говорит, что да, те выборы были подтасованы, а в Айове тех, кто верит клевете Трампа, две трети. Трамп носился с этой ложью, ничем и никем не подтвержденной, все три с лишним года после последних выборов — ничего другого его мозг просто не мог изобрести. Казалось бы, теперь уже кандидат де-факто от Республиканской партии должен был сменить пластинку. Но нет, Трамп раз от разу становится все более агрессивным, он продолжает стращать сограждан тем, что, став президентом, расправится со всеми своими политическими противниками, среди которых в первую очередь будет Джо Байден. Кстати, последний также косвенно участвовал в праймериз в Нью-Гемпшире, и это была занятная картинка. Формально имя действующего президента, идущего на перевыборы, должно быть в бюллетенях штатов, однако еще никогда такого не было, чтобы кто-то мог бросить ему серьезный вызов. В этой кампании демократы решили, что первым штатом, в котором будет фигурировать имя Байдена, станет Южная Каролина. Избиратели — члены этой партии в Нью-Гемпшире обиделись и решили сами вписать имя президента в бюллетень. Так сделали 70 процентов из 63 тысяч демократов штата. Малоизвестный конгрессмен Дин Филлипс набрал 20,9% голосов, а писательница Марианна Уильямсон — 4,3%.

В то время как стороны готовятся в ноябрьскому матчу-реваншу, одним из главных факторов, которые могут радикально повлиять на весь ход кампании, являются четыре судебных дела, возбужденных против Трампа. Это дела по обвинению в мошенничестве, в подкупе проститутки Дэниэл Стормс, чтобы та молчала об их секс-сеансах с экс-президентом, по открытому вмешательству и шантаже властей штата Джорджия, чтобы те приписали ему более 10 тысяч голосов на последних выборах и, наконец, по подстрекательству к захвату здания Капитолия 6 января 2021 года. Их них последнее дело является самым важным и самой главной угрозой для Трампа. Но здесь большую роль играет фактор времени. Слушания по этому делу назначены на 25 марта, однако адвокаты Трампа не мытьем, так катаньем стремятся перенести эту дату, желательно на период после выборов в ноябре. Американская Фемида крайне нетороплива. Прокурор Джек Смит, который ведет «дело 6 января», в начале января обратился в Верховный суд США с тем, что они вынесли свой вердикт по поводу иммунитета Трампа к уголовным преследованиям как бывшего президента. Судьи и не подумали быстро принять к рассмотрению это дело. Точно так же не стали судить по поводу того, что власти штата Колорадо исключили имя Трампа из бюллетеней под тем предлогом, что он подстегнул антиконституционный переворот.