Во время проверки в столярном цехе в городе Балакен были выявлены многочисленные недостатки в области пожарной безопасности, представлявшие прямую угрозу жизни или здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Согласно информации пресс-службы МЧС, на объекте электрохозяйство не было установлено в соответствии с требованиями Правил монтажа электроустановок, объект не обеспечен первичными средствами пожаротушения, не застрахован в соответствии с законом Азербайджана «Об обязательном страховании». Если объект продолжит функционировать, это может привести к возникновению пожара и его быстрому распространению.

Учитывая все факты, было принято решение о приостановлении деятельности цеха.