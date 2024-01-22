Признание Байдена: «Демократия, свободы, экономика поставлены на карту»

Главная интрига голосования заключалась в том, что фамилии Байдена в бюллетенях не было. Имя действующего главы государства отсутствовало в списке из 21 кандидата, потому что президент не подал заявку на участие в первых по порядку праймериз, пишет Politico.

Дело в том, что национальный комитет демократов пытался изменить порядок выдвижения кандидатов так, чтобы праймериз сначала прошли 3 февраля в Южной Каролине. Однако, по закону штата Нью-Гэмпшир, именно там должны проходить первые праймериз как минимум на семь дней раньше, чем в любом другом штате.

Хотя имени Байдена не было в бюллетенях, его сторонники решили провести праймериз самостоятельно, вопреки решению национального партийного комитета, отмечает Associated Press. Сторонникам партии в Нью-Гэмпшире предложили самим вписать имя Байдена в бюллетени.

После победы Дональда Трампа на праймериз Республиканской партии в Нью-Гэмпшире президент США Джо Байден признал, что его предшественник будет кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года, его слова приводит CNN.

«Теперь ясно, что кандидатом от Республиканской партии станет Дональд Трамп, — сказал Байден. — И мое послание стране: ставки не могут быть выше. Наша демократия. Наши личные свободы — от права выбора до права голоса. Наша экономика, в которой наблюдается самое сильное восстановление в мире после COVID. Все поставлено на карту».