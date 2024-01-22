Маразм крепчает

Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества за «фейки» о вооруженных силах РФ, сообщают российские СМИ. «За» внесение соответствующих поправок в Уголовный кодекс РФ проголосовали 395 депутатов, «против» — трое, но их имена не называются.

Законопроект предусматривает возможность конфискации имущества, денег и ценностей у осужденных по целому ряду уголовных статей. В частности, по статье 207.3 (фейки об армии), 280 (публичные призывы к экстремизму), 280.1 (публичные призывы к действиям, направленным на нарушение целостности РФ), 280.3 (дискредитация армии), 280.4 (публичные призывы), 280.4 (публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности) и 284.2 (призывы к санкциям).

Также законопроект предполагает лишения почетного, воинского и специального звания и государственных наград у тех, кто будет осужден по этим же статьям. Авторами инициативы выступили депутаты от «Единой России» Ирина Яровая, Василий Пискарев и Елена Ямпольская.

После принятия законопроекта в первом чтении спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «мер борьбы с негодяями было недостаточно». «Принятое решение должно остановить тех, кто совершает преступления против безопасности нашей страны, считает возможным оскорблять наших граждан, солдат, офицеров, поддерживает нацистов», — написал Володин в телеграм-канале.

Перед голосованием часть депутатов Госдумы назвала законопроект «сырым и незаконным», но тем не менее нижняя палата парламента примет его, поскольку на этом настаивает Кремль, рассказали «Верстке» три источника среди парламентариев.

По их словам, инициатива направлена против традиционно преследуемых представителей общества — оппозиционных журналистов и активистов. Работа над принятием законопроекта идет быстро, «чтоб к выборам (президента РФ) и послевыборному периоду уже можно было использовать», уточнил один из собеседников издания.

При этом некоторые депутаты считают, что конфискация имущества за нарушение статей, которые не являются мошенническими и экономическими, — плохая идея. Суды будут злоупотреблять новыми нормами, считает один из депутатов. «Одна надежда: что сможем внести что-то, как-то поправить ко второму чтению», — заключил он.