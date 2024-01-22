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Bakcell, продолжая оказывать поддержку возрождению освобожденных территорий, стал первым оператором мобильной связи, открывшим официальный дилерский магазин в городе Ханкенди. С 24 января магазин Bakcell, расположенный напротив Карабахского университета, предлагает клиентам высокоскоростные и инновационные услуги связи.

Главный исполнительный директор компании Bakcell, Клаус Мюллер подчеркнул, что открытие этого магазина является значимым достижением для компании. Он заявил: «Главной нашей целью является предоставление всем абонентам инновационной продукции компании Bakcell, обеспечив подключение в кратчайший срок Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов к самой скоростной сети страны».