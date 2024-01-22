Россиянам неинтересны турецкие сериалы

Российский массовый зритель не заинтересовался турецкими и корейскими сериалами, которые онлайн-кинотеатры предложили на замену продукции ушедших из России голливудских киностудий, рассказали РБК представители крупнейших российских видеоплатформ.

По данным «Индекса Кинопоиска Pro», который измеряет популярность сериалов, выходящих в телевизионном эфире и на онлайн-платформах, в 2023 году доля интереса к турецкому контенту от общего проявления интереса аудитории ко всем сериалам составляла около 8%, а к корейскому — 3,2%. С 2022 года эти показатели не изменились.

Турецкие проекты заходят не так хорошо, как ожидалось, признал замгендиректора онлайн-кинотеатра Premier Макар Кожухов. «Кроме «Постучись в мою дверь», пока ни одному турецкому проекту на Premier не удалось стать массовым», — утверждает он.

По словам Кожухова, корейский контент показывает еще более скромные результаты. Это объясняется «огромной разницей культур», так как корейские сериалы «насыщены малоизвестными россиянам традициями и обычаями Азии». Единственный проект из Южной Кореи, который показал высокие просмотры на Premier, — это анимация для детей Larva.

Большинство зрителей (97%) платформы Premier в 2023 году интересовались отечественными фильмами и сериалами, тогда как зарубежный, в том числе азиатский, контент привлекал только 44%, отметил Кожухов.

Всплеск интереса к турецкому и корейскому контенту произошел после начала массовых закупок таких сериалов и составил порядка 15% от всех просмотров, напомнил глава TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, это было связано с крупной рекламной и рекомендательной кампанией, а также с трансляцией этих проектов в эфире ряда федеральных каналов. Однако спрос на такой контент уже к концу 2022 года нивелировался. «Никакого дополнительного интереса к таким сериалам нет», — заключил Кусков.

При этом турецкие и корейские производители на фоне возросшего спроса со стороны российских платформ повысили стоимость контента, рассказали в «Кинопоиске». К началу 2024 года цены на турецкие сериалы выросли относительно первой половины 2022-го в среднем в 2–2,5 раза, а на корейские — в 1,3–1,5 раза, утверждают источники на медиарынке.