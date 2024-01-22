Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 15:48

Знаменитый российский миллиардер-олигарх, имя которого находится в списке богатейших людей мира журнала Forbes, выиграл судебный иск против данного издания. Суд в Германии запретил американскому изданию журнала утверждать, что российско-узбекский миллиардер Алишер Усманов имеет тесные связи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил во вторник РБК со ссылкой на полученную копию постановления.

Forbes со ссылкой на анонимного эксперта сообщил в начале февраля 2022 года, что Усманов «неоднократно защищал Путина и решал его бизнес-проблемы». Позднее в том же месяце Европейский совет процитировал статью Forbes, когда ввел против бизнесмена связанные с войной санкции, включая запрет на поездки и замораживание активов. По данным РБК, в феврале 2023 года Усманов оспорил обвинения, подав иск против Forbes в окружной суд Гамбурга. Ссылаясь на судебные документы, издание сообщило, что Forbes не смог предоставить примеры деловых операций Усманова от имени Путина и отказался раскрыть личность эксперта, о котором говорится в статье. Окружной суд Гамбурга постановил, что Forbes больше не может распространять опубликованные претензии, сообщает РБК. Адвокат Усманова Йоахим Николаус Штайнхофель назвал санкции ЕС, основанные на статье Forbes, «полным институциональным провалом», заложившим основу для «охоты на ведьм против г-на Усманова». «Оказывается, Совет ЕС оправдывает санкции фейковыми новостями», — написал он во вторник в X (ранее Twitter).

Отрывок о связях Усманова с Путиным в статье Forbes под названием «Познакомьтесь с путинскими олигархами, которые, скорее всего, получат санкции от Байдена из-за Украины» был все еще доступен по состоянию на вечер вторника. Forbes оценивает состояние Усманова в 14,4 миллиарда долларов. Следует отметить, что Усманов нанял целую армию дорогих адвокатов и оспаривал в судах санкции, введенные против него Евросоюзом. Несмотря на то что немецкие правоохранительные органы ведут расследование в отношении олигарха по обвинениям в уклонении от уплаты налогов, нарушении санкционного режима и отмывании денег, Усманову удается уйти от ответственности за счет адвокатов. В рамках расследования правоохранительные органы ФРГ провели обыск на роскошной яхте олигарха Dilbar и проверили его счета в европейских банках.