Директор российского института назвал грехи причиной генетических заболеваний

Руководитель Института общей генетики Российской академии наук Александр Кудрявцев, утверждавший способность человеческого организма жить до 900 лет, уволен приказом Минобрнауки. Расторжение контракта с Кудрявцевым ведомство согласовало с РАН и утвердило 23 января.

С 24 января исполняющим обязанности директора института назначен доктор биологических наук Андрей Мисюрин. По данным RTVI, Кудрявцева, занимавшего эту должность с 21 июня 2022 года, уволили по решению учредителя до истечения срока полномочий, составляющего 5 лет (до 20 июня 2027 года).

Александр Кудрявцев в марте 2023 года выступил с докладом на пленарном заседании III международной научно-богословской конференции «БОГ—ЧЕЛОВЕК—МИР». В выступлении он использовал «график, который можно найти в интернете», и сообщил, что раньше люди жили по 900 лет, а причина сокращения человеческой жизни заключается в генетических мутациях, порожденных первородным грехом. «Работает грех родовой, первородный и личный, а дети болезнями отвечают за грех отца до седьмого колена», — сказал член-корреспондент РАН.