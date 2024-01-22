Эрдоган встречается с Раиси

Президенты Турции и Ирана Реджеп Тайип Эрдоган и Ибрагим Раиси проводят переговоры в Анкаре. Встреча началась после официальной церемонии в президентском комплексе в Анкаре.

По информации турецких СМИ, президенты намерены обсудить двусторонние отношения, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки, в частности, ситуацию в секторе Газа. Также ожидается подписание ряда двусторонних документов.

Раиси находится в Турции с официальным визитом для участия в восьмом заседании Совета сотрудничества высокого уровня между Турцией и Ираном.