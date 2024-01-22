Азербайджанский туризм представлен на выставке FITUR

Государственное агентство по туризму и Бюро туризма Азербайджана совместно с четырьмя местными партнерами представили туристические возможности Азербайджана на проходящей в Мадриде одной из престижных среди испаноязычных стран туристических выставок FITUR.

Как сообщили haqqin.az в Госагентстве, на выставке проходят деловые встречи в формате B2B (Business to Business) с туроператорами, турагентствами, промоутерскими и авиакомпаниями ряда стран Европы и Латинской Америки. В центре внимания этих встреч туристические зоны Азербайджана, национальная кухня, искусство виноделия, популярный вид активного отдыха - гольф-туризм, возможности делового туризма, виды зимнего отдыха, азербайджанские горнолыжные центры, культурный ландшафт «Хыналыг и пути миграции», который недавно был построен и включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО и пр.

Национальный стенд посетил посол Азербайджана в Королевстве Испания и Княжестве Андорра, постоянный представитель страны во Всемирной туристской организации Рамиз Гасанов.

В Госагентстве отметили, что в фокусе внимания участников международного мероприятия – проведение в Баку одного из крупнейших межгосударственных форумов, а именно 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

В выставке, которая продлится до 28 января, принимают участие более 9 000 компаний из 152 стран мира. Ожидается, что FITUR посетят более 150 000 человек.