Украина о сорванном обмене пленными с Россией

В Главном управлении разведки Украины подтвердили, что на сегодня готовился обмен пленными между Россией и Украиной, пишут украинские СМИ.

«Но я могу констатировать, что запланированный на сегодня обмен пока не происходит», - заявил спикер ГУР Украины Юсов.

Информация о том, что военнопленные могли находиться в самолете Ил-76, который упал в Белгородской области, озвученная российской стороной, сейчас проверяется.