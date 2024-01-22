Орбан вслед за Турцией дает «зеленый свет» Швеции

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призовет парламент страны одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом говорится в сообщении премьера Венгрии в соцсети X после разговора с Йенсом Столтенбергом.

Парламентарии ратифицируют членство Швеции при первой возможности, пообещал Орбан.

Венгрия остается последней страной-членом НАТО, не ратифицировавшим заявку Стокгольма. Накануне это сделала Турция.