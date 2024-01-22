Президент Чехии: Украина не вернет оккупированные территории

«Украина сейчас не находится в ситуации, когда она могла бы полностью вытеснить Россию со своей суверенной территории, по крайней мере в обозримом будущем», - сказал Павел.

Поэтому, по его словам, демократическим странам необходимо помочь Киеву, чтобы он смог достичь наилучшего возможного результата перед переговорами.

Павел призвал посмотреть на военный конфликт Украины и России реалистично, а «не в розовых очках, как это часто случалось до сих пор». Он подчеркнул, что Россия не является простым или слабым противником и ведет себя агрессивно и невежественно.