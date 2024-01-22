В Саудовской Аравии откроют первый магазин с алкоголем

Первый магазин с алкогольной продукцией планируют открыть в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники и предоставленные агентству документы.

«Саудовская Аравия готовится открыть свой первый алкогольный магазин в столице страны Эр-Рияде, который будет обслуживать исключительно дипломатов-немусульман», — сообщает агентство.