Смертельный пожар в Китае: десятки погибших

39 человек погибли в пожаре в одном из многоэтажных домов на востоке Китая. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Возгорание произошло в среду во второй половине дня в городе Синьюй (восточная провинция Цзянси) на подземном этаже строения. Ранее сообщалось о 25 погибших. Экстренные службы подтвердили, что девять человек пострадали, а в здании еще находятся люди.

Спасательные работы на месте пожара продолжаются. О причинах возгорания информации нет, ведется расследование.