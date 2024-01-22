Трамп пообещал построить в США самый большой «Железный купол»

Бывший президент США, Дональд Трамп, выступая накануне в Нью-Гэмпшире, пообещал создать современный противоракетный щит «Железный купол» для своей страны. Об этом пишут израильские СМИ.

«Мы обладаем невероятными технологиями, мы помогаем другим странам, почему бы нам не сделать то же самое для нас самих?» - сказал Трамп о «Железном куполе».

Бывший президент США также рассказал о визитах в Израиль и восхищении впечатляющими достижениями этой страны в области ракетной обороны. Он выразил уважение к создателям «Железного купола».

«Железный купол» - израильская ПВО, предназначена для перехвата ракет и снарядов. США значительно финансируют этот проект, выделяя миллиарды долларов с 2011 года. Технология показала очень хорошие результаты, включая 90% перехватов ракет из Газы.