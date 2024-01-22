У Европы нет плана Б

Евросоюз не выработал запасной план действий на случай, если Венгрия заблокирует решение о выделении Украине €50 млрд на ближайшем саммите сообщества 1 февраля. Об этом сообщил министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем.

"На данный момент плана Б нет, нам надо работать над идеями", - сказал он в интервью Bloomberg TV. По мнению бельгийского министра, лучшим решением для ЕС станет работа над достижением "договоренности с каждым из 27 государств сообщества, включая Венгрию".

Ван Петегем выразил уверенность в том, что лидеры стран ЕС смогут принять решение о финансировании Киева на саммите 1 февраля.