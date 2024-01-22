Израиль и ХАМАС договорились

Предварительное соглашение о «гуманитарной паузе» достигнуто между властями Израиля и лидерами террористической группировки ХАМАС благодаря интенсивным переговорам, прошедшим при посредничестве США, Катара и Египта. В ходе последнего раунда челночной дипломатии, стартовавшего 28 декабря, посредникам удалось нивелировать разногласия по поводу продолжительности первоначального прекращения огня и сократить до 30 дней паузу в несколько месяцев, которой добивался ХАМАС, рассказали Reuters источники, знакомые с ходом переговоров.

К настоящему моменту стороны достигли предварительного соглашения о том, что в течение 30-дневного затишья на фронте в Газе взятых боевиками ХАМАС в заложники израильтян смогут обменять на палестинских пленных. Однако введение в действие рамочного плана оттягивается обеими сторонами ввиду разногласий по поводу того, как окончательно завершить военные действия.

Катар, Египет и США настаивают на поэтапном подходе к освобождению различных категорий израильских заложников — начиная с гражданских лиц и заканчивая военнослужащими. В обмен на это Израиль должен прекратить боевые действия, освободить пленных палестинцев и предоставить гуманитарную помощь Газе. Такого же подхода придерживается и Израиль.

ХАМАС стремится заключить «пакетное соглашение», основным требованием которого остается режим постоянного прекращения огня вплоть до окончательного освобождения заложников. Боевики опасаются, что после освобождения гражданских лиц ЦАХАЛ возобновит боевые действия в регионе, невзирая на остающихся в плену солдат израильской армии.