Гаджигабульский браконьер ответит перед законом

В ходе мероприятия, проведенного 24 января в Гаджигабульском районе, выяснилось, что житель поселка Падар Асиф Эмналыев незаконно поймал и продал 10 стрепетов, занесенных в «Красную книгу» Азербайджана.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, мероприятие проводилось совместно с Министерством экологии и природных ресурсов.

На гражданина А.Эмналыева наложено административное взыскание за нарушение закона АР "О животном мире".