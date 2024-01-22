Арабы требуют от Израиля гарантий

Арабские страны требуют от Израиля «недвусмысленных обязательств», а также «гарантированного пути» к созданию палестинской государственности в обмен на гарантии восстановления Газы и нормализации отношений с Израилем. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Забегая вперед, мы подтверждаем, что наш вклад в любые усилия по восстановлению в Газе будет зависеть от наличия недвусмысленного обязательства, подкрепленного ощутимыми шагами, запустить конкретный план по достижению решения о сосуществовании двух государств с жизнеспособным, независимым и суверенным палестинским государством», — заявил неназванный чиновник из ОАЭ, слова которого приводит CNN.