Главком британской армии призвал готовиться к войне с Россией

В течение трех лет Великобритания должна сформировать более крупную армию численностью 120 000 человек, включая «стратегический резерв», под которым подразумеваются военнослужащие в отставке. Эти меры требуются для подготовки граждан к возможной войне с Россией, заявил главнокомандующий британской армии генерал Патрик Сандерс.

По словам генерала, для победы в надвигающейся войне необходимо предпринять шаги, которые гарантируют боевую готовность общества в момент, «когда это будет необходимо». Для этого, отметил Сандерс, было бы разумно заложить основы «национальной мобилизации».

«Украина со всей жесткостью демонстрирует, что войны начинают регулярные армии, но побеждают в них гражданские боевые соединения, — сказал начальник генерального штаба, выступая на Международной конференции по бронетехнике в Лондоне. — Нам нужна армия, способная к быстрому развертыванию для того, чтобы обеспечить первый эшелон, обеспечить ресурсами второй эшелон, а также обучать и оснащать гражданскую армию, которая должна следовать за ней».

Как уточняет The Times, Сандерс, пользующийся авторитетом у сослуживцев, должен будет покинуть свой пост в течение ближайших шести месяцев — как раз из-за своей откровенности. По слухам, он разозлил своими публичными высказываниями премьер-министра Риши Сунака, и ему фактически запретили общаться со СМИ после того, как он подверг критике сокращение британской армии до 73 000 человек, указал на недостаток ее финансирования и фактическую неспособность к модернизации.