Лавров обвинил Киев в терроризме

Атака на Ил-76 над Белгородской областью является использованием Киевом террористических методов. Об этом на пресс-конференции в ООН заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Вместо того, чтобы этот обмен состоялся, украинская сторона из района в Харьковской области нанесла зенитными ракетами удар по этому самолету, который стал фатальным. Мы запросили срочное заседание Совбеза ООН. Очень надеемся, что французское председательство добросовестно выполнит свои обязанности и назначит такое заседание как можно скорее», - добавил дипломат.