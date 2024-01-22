В Ватикане впервые осудили священника

Апелляционный суд в Ватикане объявил священника и бывшего алтарника виновным в насилии над однокурсником во время обучения в школе папских прислужников, пишет Reuters.

Это первый уголовный процесс и приговор по делу о сексуализированном насилии в независимом городе-государстве, управляемом католической церковью.

31-летнего Габриэле Мартинелли приговорили к 2.5 годам тюремного заключения и назначали ему штраф в размере €1000, включая выплату судебных издержек пострадавшему, имя которого не раскрывается. Его признали виновным в развращении несовершеннолетнего, когда они оба посещали подготовительную семинарию Святого Пия X с 2006 по 2012 год.

Лаура Сгро, адвокат пострадавшего, рассказала в комментарии The Washington Post, что это решение было «историческим».