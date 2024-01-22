Хуситы атакуют суда иранскими баллистическими ракетами

Иран передает йеменскому движению «Ансар Аллах» (хуситы) баллистические ракеты, беспилотники и разведданные, которые используются для обстрелов и атак на суда в Красном море, сообщает газета The Wall Streer Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники.

Также, по данным издания, Тегеран отправил в помощь хуситам своих военных советников.



«Иран отправляет все более современное оружие своим союзникам-хуситам в Йемене, увеличивая их возможности атаковать торговые суда и нарушать международную торговлю, несмотря на недели авиаударов под руководством США. Помимо современных вооружений Иран предоставил хуситам средства подавления дронов и детали для ракет и ракет большой дальности. Иранцы и их ливанские союзники из "Хезболлы" направили советников в Йемен, чтобы помочь хуситам спланировать и начать атаки»,— рассказали WSJ несколько западных чиновников на условиях анонимности.

Утверждается, что 11 января военные США захватили судно, груженое самыми современным иранским вооружением. На судне были в том числе сборочные комплекты для иранской противокорабельной ракеты «Гадир», комплектующие для противотанковых ракет «Туфан», а также оптические удлинители, предназначенные для повышения точности атак дронов. За три дня до этого власти Омана конфисковали средства подавления дронов, которые также были направлены хуситам из Ирана.