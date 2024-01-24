Цель поездки – обмен опытом с 42-летним испанским специалистом и наблюдение за тренировочным процессом «Байера», который сейчас уверенно лидирует в чемпионате Германии и, по мнению многих европейских специалистов, показывает на сегодняшний день едва ли не лучший футбол в Европе.

Напомним, что «Байер» был соперником « Карабах а» на групповой стадии нынешней Лиги Европы. В Леверкузене немцы не оставили чемпиону Азербайджана никаких шансов – 5:1. А в Баку « Карабах » сыграл намного лучше, но пропустил обидный гол в концовке и уступил 0:1. «Байер» занял в группе 1-е место, команде Гурбана Гурбанова же удалось разместиться на второй ступени.

Хаби Алонсо в период карьеры футболиста выигрывал чемпионат мира (2010) и дважды становился чемпионом Европы (2008, 2012) в составе сборной Испании. В его активе две победы в Лиге чемпионов – с «Ливерпулем» (2004/05) и мадридским «Реалом» (2013/14). Алонсо становился чемпионом Испании и трижды выигрывал Бундеслигу с мюнхенской «Баварией».

На тренерском поприще Хаби Алонсо сначала тренировал юношескую команду мадридского «Реала», а затем резервистов клуба «Реал Сосьедад». С октября 2022 года является главный тренером «Байера». В прошлом сезоне ему удалось поднять команду с 17-го места на 6-е и выйти в полуфинал Лиги Европы. А в этом сезоне, как отмечалось выше, леверкузенцы лидируют в Германии и являются одними из главных фаворитов в Лиге Европы.